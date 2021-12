C'è una buona notizia per il prolungamento della metro gialla (M3) di Milano

"In questi quasi quattro anni di legislatura non ho mai smesso di chiedere, in Regione, di insistere con il Parlamento per approvare il prolungamento della M3 fino a Paullo. Finalmente abbiamo ottenuto un passo importante: la progettazione di quest’opera sarà tra gli interventi che concorreranno all’assegnazione delle risorse destinate alla mobilità urbana all’interno della Finanziaria". A dare la notizia è Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

"Parliamo di un progetto - prosegue la nota di Lucente - che migliorerà radicalmente i trasporti, incidendo positivamente sulla vita di studenti e pendolari oltre che di tutti i cittadini. Per noi non ci sono alternative altrettanto valide al prolungamento della M3 e lo abbiamo ribadito più volte quando sono stati presentati gli studi che promuovevano le soluzioni su gomma".

"C’è ancora molta strada da fare, ma un passo importante è stato fatto. Continuerò a lavorarci perché sono assolutamente certo che sia fondamentale per tutto il sud-est Milanese", ha concluso il politico.

Ad aprile 2021, i sindaci delle città Metropolitana di Milano chiedevano di affidare ai tecnici di Mm la progettazione del prolungamento metro gialla M3, con un mandato chiaro: studiare una soluzione su ferro che arrivi sino a Paullo e che consenta di prolungare il trasporto pubblico anche oltre, fino a Crema.

"Questa decisione – il commento di Arianna Censi – era attesa da tempo e, come i sindaci hanno sottolineato, avrà sicuramente ricadute positive per i comuni, per l’ambiente e per la vita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini che da sempre premiano scelte amministrative orientate alla sostenibilità e al green: verso l’ambiente ci orienta l’Europa con il Recovery fund, verso l’ambiente si muovono gli Amministratori locali".