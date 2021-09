Come sarà la nuova metro rossa di Milano, con il prolungamento

Tre nuove fermate, oltre tre chilometri di linea in più e un bacino di migliaia e migliaia di potenziali nuovi viaggiatori. Per quello che lo stesso comune definisce uno degli investimenti per la mobilità "più strategici per Milano e il suo hinterland".

Eccolo il progetto definitivo per il prolungamento della metro rossa M1, che dall'attuale capolinea di Bisceglie correrà verso ovest con le nuove fermate di Parri, Baggio e Olmi. Il via libera definitivo - con una spesa stimata di poco meno di 400 milioni di euro - è arrivato nelle scorse ore. Il prossimo passo sarà la progettazione esecutiva - con approvazione entro la fine dell’anno - e poi sarà la volta dei bandi per i lavori, da assegnare entro il primo semestre del 2023. A quel punto si comincerà con i cantieri.

Annunciando l'ok, palazzo Marino ha sottolineato che "l'amministrazione comunale considera imprescindibile che, al termine di cantieri così impattanti, le aree interessate dai lavori vengano restituite ai quartieri più belle e fruibili, con aree gioco, nuovo verde e spazi più ampi per il passaggio di biciclette e dei pedoni".

E infatti guardando il progetto le novità non sembrano poche e sono quasi tutte all'insegna del green e della sostenibilità. La stazione Parri, la prima del prolungamento, avrà tre ingressi: a nord, ovest e sud, l'uiltimo aggiunto, per cercare di accogliere quanti più viaggiatori possibile dai quartieri vicini. Tutto intorno, invece, ci saranno alberi e piante, oltre che una pensilina per le bicilette.

Discorso simile per la stazione di Baggio. Anche lì tanto verde a "far compagnia" alla nuova fermata. In più è stato previsto un totem sul modello tedesco da posizionare a poche centinaia di metri dagli ingressi per indirizzare i passeggeri alla fermata.

Gli interventi più "pesanti" riguarderanno la fermata Olmi, il nuovo capolinea. Accanto alla stazione - che sarà raggiungibile anche attraverso nuovi percorsi ciclopedonali - sarà creato una sorta di parco con all'interno giochi per bimbi, una pista di educazione stradale, un circuito da corsa, un giardino con le dune e un campetto polivalente.

Ma non solo. Perché a due passi da lì sorgerà il rinnovato centro sportivo Aics Olmi con campi da calcio a 5, 7 e 11, da padel, un bar e gli spogliatoi.

A "chiudere" il prolungamento sarà il deposito che sorgerà a poca distanza dalla nuova "fine corsa". All'interno ci sarà lo spazio per 12 treni, per un binario di prova freni e collaudi, per il lavaggio dei convogli e per uffici e servizi.