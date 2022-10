Perché si riparla del prolungamento della metropolitana gialla (M3) verso Paullo

Da tempo si parla del possibile prolungamento della metropolitana gialla (M3) di Milano in direzione sud. Ora con l'arrivo di Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture e il trasporto pubblico locale, secondo il leghista Max Bastoni, la questione potrebbe tornare centrale: “L’attenzione sarà su opere strategiche, una di queste, è sicuramente quella che potrebbe migliorare, in modo definitivo ed efficace, la direttrice paullese, snodo cruciale del sud est milanese che è interessata ogni giorno da oltre 30mila transiti”.

“Auspichiamo, grazie alla grande attenzione del Ministro Salvini - ha proseguito Bastoni, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione Mobilità di Regione Lombardia - che possa essere sbloccata definitivamente il prolungamento della linea M3 fino a Paullo, perché il territorio, aspetta risposte da oltre trent’anni. Il prolungamento porterebbe, oltre al miglioramento viabilistico anche grazie a 40 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia che elimineranno, a lavori conclusi, le interferenze con la viabilità locale tra il territorio milanese e quello cremasco, ad un miglioramento della qualità dell’aria generato da una diminuzione dell’utilizzo delle auto per raggiungere il capoluogo lombardo”.

Il costo dell’opera, che stando alle prime valutazioni potrebbe essere superiore al miliardo di euro, mette d’accordo tutti i Comuni interessati (San Donato, Peschiera Borromeo, Pantigliate, Settala e Paullo) ma al momento lo studio sul potenziamento del Tpl nel Sud-Est Milanese, affidato nel 2017 alla società MM che fa capo al comune di Milano, non ha prodotto una soluzione definitiva ma solo più ipotesi costate quasi 30 milioni di euro. “Auspichiamo - ha concluso - che il sindaco Sala, a capo anche della città metropolitana, solleciti MM affinché risponda in modo attivo alle esigenze di tutto il territorio e non solo della città di Milano”.

Il prolungamento della metro M3

“Saremo compatti nel chiedere al ministro Salvini di interessarsi al prolungamento della M3 fino a Paullo, come chiede oggi il collega Bastoni. Ma - la risposta Franco Lucente, consigliere regionale di Fratelli d’Italia - ricordiamo che questa opera non è stata inserita dal Governo precedente nel Pnrr. Il primo passaggio quindi lo faremo con il ministro Fitto, al quale ci rivolgeremo nelle prossime settimane per capire come meglio procedere in questo senso. Il centrodestra si muova unito in questa direzione, sia a Milano che a Roma, perché i vantaggi che porterebbe il prolungamento della metro gialla sarebbero importantissimi per i pendolari, gli studenti, i lavoratori e i cittadini tutti”.