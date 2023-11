A che punto è il prolungamento della M4 fino a Segrate

Il prolungamento della linea metropolitana M4 è un progetto sempre più concreto. È stato approvato il piano di fattibilità tecnica ed economica per la tratta che arriverà a Segrate. Nel prolungamento sono previste le fermate di Idroscalo-San Felice e Segrate che arriveranno direttamente dallo scalo di Linate Aeroporto. Si tratta di un progetto importante che permetterà al comune tanto adiacente a Milano di essere ben collegato sia alla città, sia all’aeroporto.

l costo stimato è di 470 milioni di euro, il progetto verrà proposto per approvazione nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 e gioverà del bando europeo da 3,5 milioni di euro che il comune di Milano si è aggiudicato. Inoltre, il prolungamento ha ottenuto un finanziamento da 420 milioni di euro da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Mancano quindi 44 milioni di euro da reperire.

130 milioni di euro, invece, è il fondo deliberato dalla giunta per la copertura dei costi accessori, quindi relativi alla possibilità che i tempi dei lavori aumentino e che i costi stessi possano lievitare. “Si tratta di un’opera fondamentale con un’importante ricaduta sulla nostra città. Una linea metropolitana che collegherà Segrate al centro di Milano in. Meno di venti minuti sarà estremamente competitiva rispetto al mezzo privato, per questo aiuterà a diminuire l’ingresso delle auto in città”, spiega Arianna Censi, assessora alla mobilità.