Il Comune del Milanese che scrive al Governo sul prolungamento della M5

Si torna a parlare del prolungamento della metropolitana M5 (lilla) verso i comuni a Ovest di Milano: il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha scritto una lettera al nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Matteo Salvini per fare il punto della situazione e per chiedere il suo interessamento al fine di sbloccare la situazione.

“Il prolungamento della linea 5 della Metropolitana oltre l’attuale capolinea di San Siro verso il Magentino - spiega il sindaco Colombo - è un tema a mio avviso non più rinviabile per il territorio dell’Ovest Milanese, visti i problemi di mobilità che da decenni affliggono tutto l’asse della ex statale 11 e Bareggio in particolare”.

Nel 2021 è stato presentato un progetto preliminare con sei ipotesi di sviluppo e relativi costi e si è aperto un tavolo tra gli enti interessati al prolungamento della M5, argomento di cui si parla da circa 40 anni ma che, finora, non ha mai trovato attuazione. “Durante l’incontro con Città Metropolitana e Metropolitana Milanese - continua la prima cittadina di Bareggio - tra le sei ipotesi di tracciato proposte la più interessante per Bareggio è quella che prevede una tranvia lungo il Canale Scolmatore, così da avere anche la possibilità di creare aree di sosta fuori i centri abitati e non congestionare i Comuni coinvolti dal nuovo tracciato”.

Dagli studi effettuati, nell’Ovest Milanese i cittadini di Bareggio sarebbero coloro che beneficerebbero maggiormente della metropolitana. “In rapporto alla popolazione, sono infatti quelli che utilizzano di più l'auto per andare a Milano - sottolinea il sindaco nella lettera al ministro Salvini -. Il 67% dei bareggesi che devono raggiungere il capoluogo utilizza mezzi propri con tutte le conseguenze che può facilmente immaginare a livello di viabilità e di inquinamento. Questo poiché Bareggio è il Comune del territorio meno servito dai mezzi pubblici e non ha una stazione ferroviaria. Citta Metropolitana di Milano con l’approvazione del piano territoriale metropolitano ha stralciato la proposta progettuale della variante Ex-SS11, che avrebbe alleggerito il traffico passate per Bareggio. Inoltre, la recente imposizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala relativa all’Area B non ha fatto altro che creare ulteriori difficoltà ai nostri lavoratori e studenti che ogni giorno devono recarsi a Milano”.