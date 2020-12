A Milano il primo pronto soccorso psicologico: uno spazio in metro per curare le 'emergenze emotive'

Il nome tradotto dall'inglese significa "sollievo". E l'obiettivo è proprio quello: regalare sollievo a chi ne ha bisogno. A Milano ha aperto lunedì mattina "Relief", il primo pronto soccorso psicologico della città destinato - così hanno spiegato i titolari - alle emergenze emotive e al benessere quotidiano.

La "clinical lounge", come l'hanno presentata i responsabili, si trova nel sottopassaggio della fermata metropolitana di Isola, sulla M5, in via Volturno.

"Se hai avuto una giornata storta, è successo qualcosa che ti ha turbato, oppure ti senti semplicemente triste, arrabbiato o in ansia, passa da noi: trasformeremo insieme il tuo stato emotivo in mezz’ora", si legge sul sito di Relief, che due anni fa è stato selezionato come uno dei migliori progetti dal programma di crowdfunding dell’università Bicocca. "Ti accogliamo volentieri nella nostra clinical lounge anche se è già tutto ok, per aumentare il tuo livello di benessere e insegnarti modi nuovi per sciogliere le tensioni e snodare la mente", continua la presentazione.

La "lounge" - arredata gratuitamente da Lago, che ha voluto così supportare l'iniziativa - è aperta sette giorni su sette, dalle 8 alle 20. Per entrare non c'è bisogno di appuntamento, basta presentarsi. Nella clinica ci sono 10 psicologhe formate alle tecniche e ai protocolli rapidi e d'emergenza emotiva.

"Gli psicologi di Relief utilizzano esercizi mentali e fisici, biofeedback, videogames, realtà virtuale, ipnosi rapida per farti fare un sospiro di sollievo e rilassarti. Come un vero e proprio interruttore che cambia o sfuma l’emozione che ti faceva soffrire, e potenzia le risorse che già hai. Il nostro team - chiariscono sul sito - si avvale di tecniche e tecnologie scientificamente comprovate, evidence based e all’avanguardia per aiutarti a stare meglio in breve tempo".

"Vogliamo portare la psicologia pratica - ha spiegato il foindatore e direttore di Relief, Alessandro Calderoni - all'interno e al servizio della quotidianità, con tutti i suoi alti e bassi".