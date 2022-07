Andrijashenko-Manni, la coppia di primi ballerini della Scala: proposta di matrimonio all'Arena

Proposta di matrimonio 'urbi et orb' tra i due primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, mercoledì sera, sul palco dell'Arena di Verona per la replica del gala 'Roberto Bolle & Friends'. Il pubblico veronese ha assistito alla proposta (e naturalmente al sì) e si è lasciato andare in un grande applauso mentre i due si sono baciati.

I protagonisti sono Timofej Andrijashenko, lettone, e Nicoletta Manni, di origini salentine. Una coppia sul lavoro e nella vita, come non raramente capita nel mondo della danza. Mentre si avvicinavano verso il pubblico per ringraziarlo, al termine dell'esibizione, lui si è inginocchiato, ha estratto la scatola con l'anello e le ha chiesto di sposarlo.

Tutto, si è saputo dopo, era stato organizzato nei minimi dettagli. A Verona c'erano i genitori di entrambi, per assistere all'evento, e padre e madre di Timofej sono andati a Milano a ritirare l'anello per portarlo al figlio. Roberto Bolle, amico della coppia oltre che collega, ha collaborato portando l'anello nei pressi del palco, vicino ai fari, con la complicità di un tecnico che, combinazione, è anche fratello di Nicoletta. Timofej ha quindi potuto raccogliere l'anello in tranquillità al momento giusto. Impossibile non ricordare il 'precedente' di Fedez e Chiara Ferragni a un concerto, nel 2017.