Rette più care alla Cattolica: la protesta degli studenti

Basta agli aumenti delle rette per i collegi. Questa la richiesta al centro della protesta degli studenti dell'Università Cattolica di Milano, che per lamentare i rincari hanno appeso centinaia di post-it e volantini nell'ateneo.

Ragazze e ragazzi chiedono a cosa si debba l'aumento delle tariffe. "A fronte di quali servizi?", è la loro domanda. "Educatt", poi nei manifesti degli studenti diventa l'acronimo di "ente contro il diritto allo studio". L'iniziativa per dire stop al caro-rette è guidata dai giovani del Collegio Augustinianum della Cattolica, i quali fanno notare come negli ultimi due anni per iscriversi ai collegi si sia dovuto pagare fino al 20% in più.

A subire i rincari più pesanti sono gli studenti che pagano le tariffe intere. Mentre per le altre categorie sono previste anche borse di studio. Nonostante le forti maggiorazioni, lamentano i ragazzi, non si può parlare di "un miglioramento dei servizi", ma "nemmeno di un mantenimento della loro qualità". "Il servizio mensa - affermano gli studenti - si è fatto sempre più scadente, i servizi di portineria e sicurezza sono diventati inefficienti".

Oltre a volantini e post-it appesi, la protesta si è diffusa anche sui social, dove i giovani hanno scritto numerosi commenti sulle pagine di Educatt. "L’aumento rette è un tradimento al diritto allo studio", ha scritto qualcuno; mentre altri utenti hanno puntato il dito contro la "comunicazione unilaterale" e tardiva con cui i collegiali sono stati messi al corrente dei rincari. Studenti e studentesse hanno preannunciato altre proteste nei prossimi giorni.