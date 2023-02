Elettrodomestici "buttati" fuori dalla sede di A2a: "Con le bollette non ce la facciamo più"

Hanno lasciato davanti la sede di A2A in largo Augusto un frigorifero, un forno, un termosifone elettrico, cioè "gli elettrodomestici che non ci servono perché non riusciamo a pagarne il costo". Così gli attivisti del centro sociale Cantiere e dello spazio di mutuo soccorso hanno spiegato il senso della loro protesta contro il caro bollette, portata in piazza martedì pomeriggio a Milano.

"Noi abitanti dei quartieri popolari, noi giovani precari di Milano siamo stati alla sede di A2a, perché con queste bollette non ce la facciamo più. Abbiamo portato agli uffici di A2A un forno, un frigorifero, uno scaldabagno e un calorifero, tanto con questi costi non riusciamo più manco ad accenderli. Nei giorni della merla ricordiamo più che mai ad A2a, al comune e alle istituzioni che senza riscaldamento, senza cucina, senza acqua calda non possiamo vivere", hanno spiegato in una nota.

"La soluzione è semplice: tassare extraprofitti ed extraricchi per calmierare le bollette" perché "riscaldarsi, lavarsi, cucinare non sono privilegi" e per "pagare la transizione energetica". "Stop caro bollette, transizione ecologica ora. Non si può morire di freddo", hanno scritto sullo striscione i manifestanti.

Che hanno poi puntato il dito contro i conflitti in corso. "La guerra porta profitti ai governi, alle industrie di armi, al business della ricostruzione, alle aziende che estraggono, trasformano e vendono le materie prime, ma la paghiamo noi: il prezzo del petrolio infatti è aumentato del 390% dalla primavera del 2020 ad oggi, mentre quello del gas naturale del 170%. È urgente smettere di inquinare. Qualcuno guadagna, noi paghiamo. Ora basta - hanno concluso - sono loro a dover pagare gli extra sulle nostre bollette e la transizione energetica".