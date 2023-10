È il giorno della protesta: oggi animalisti a Milano da tutta Italia

In piazza perché non "succeda mai più". Oggi, sabato 7 ottobre, a Milano si tiene la manifestazione "Giù le mani dai santuari", promossa dalla "rete dei Santuari di animali liberi in Italia", un progetto che mette insieme alcune esperienze animaliste. Gli attivisti - ne sono attesi migliaia - si ritrovano alle 14 sotto palazzo Lombardia per poi muovere verso piazza San Babila.

La manifestazione è stata annunciata dopo quando accaduto lo scorso 20 settembre nel rifugio Cuori Liberi di Sairano, nel Pavese, "dove 9 maiali, venuti in contatto col virus della peste suina africana ma in buono stato di salute, sono stati uccisi dalle autorità sanitarie dopo un violento sgombero, da parte delle forze dell'ordine, degli attivisti e delle attiviste che presidiavano pacificamente il rifugio", hanno spiegato dal gruppo.

"Mentre il Tar non ha potuto esprimersi sulla domanda cautelare, essendo i maiali già stati uccisi, si è però concordato di procedere a integrare il ricorso per motivi aggiuntivi anche relativamente ad atti successivi all’ordinanza di abbattimento emessi dal commissario della peste suina, dal ministero della salute e dalla regione Lombardia, e si fisserà presto un'udienza in cui verrà valutata la legittimità dell’operato di queste istituzioni pubbliche", hanno ricordato dalla rete dei santuari.

"L’obiettivo della manifestazione è di ottenere che quello che è avvenuto a Sairano, sia nei confronti dei maiali che dei manifestanti, non succeda mai più - ha spiegato annunciando il presidio Sara d'Angelo, coordinatrice della rete dei Santuari di animali liberi -. Il 20 settembre a Pavia i diritti civili sono stati calpestati, ci ha colpiti una violenza senza precedenti davanti a cui non intendiamo arretrare di un passo. Vogliamo che tutti gli animali ospiti nei rifugi in Italia ottengano, sia dal punto di vista giuridico che attuativo, uno status privilegiato che li metta definitivamente, e senza eccezioni, al riparo dalle dinamiche economiche che purtroppo regolano la vita degli animali allevati a scopi alimentari”.