Perché in centro a Milano c'erano due persone insanguinate e in gabbia

Una gabbia minuscola, "sangue" ovunque e cartelli per rendere ancora più chiaro il messaggio. Protesta shock degli animalisti domenica pomeriggio in piaza Cordusio a Milano, teatro di una manifestazione di "Iene vegane" per accendere i riflettori sulle condizioni degli allevamenti dei suini.

Ora che l'allarme peste suina sembra bussare alle porta della Lombardia, gli attivisti hanno voluto ribadire con forza il loro no allo "sfruttamento degli animali". Gli animalisti hanno simulato le condizioni di vita della scrofa all'interno della gabbia di gestazione, condizioni che - hanno rimarcato - "sono state riscontrate come non idonee per un ambiente salubre collegato ad un reale benessere animale".

"La peste suina africana è stata riscontrata qualche giorno fa in alcuni cinghiali morti in Piemonte ed in Liguria, zone in cui è stata sospesa l'attività venatoria. Il settore zootecnica, nello specifico l'allevamento dei suini, è a rischio ed esposto maggiormente a tale condizione che deriva dalla puntura degli insetti che fungono da vettore nella trasmissione del patogeno. Si ritiene che l'essere umano non possa esserne colpito ma le persone che transitano all'interno delle aree infette posso essere dei veicoli inconsapevoli", hanno poi spiegato le "Iene vegane" in una nota.

Da qui la richiesta di "cambiare le proprie abitudini alimentari a fronte di ciò che ci sta coinvolgendo, per prevedere scenari futuri più etici e sostenibili".