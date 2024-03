La marcia in bici (sotto la pioggia) contro il codice della strada di Salvini

La parola d'ordine è una: "Stop al codice della strage". Domenica pomeriggio, sotto l'acquazzone, oltre cento ciclisti hanno sfilato dalla Triennale alla Prefettura per ribadire con forza il loro no alle modifiche al codice della strada volute dal ministro Matteo Salvini.

Davanti a uno striscione con scritto "stop al nuovo codice della strage", sono stati posizionati a terra, all'interno di un cerchio composto da biciclette, quattro caschi e altrettanti caschetti bianchi per ricordare le vittime della strada.

"Frena su limiti e controlli e accelera sulla velocità. Sorpassa i Comuni. Taglia la strada alle persone", le recriminazioni dei manifestanti sul nuovo Cds. E contro "una riforma che non fa nulla per contrastare le prime tre cause di incidenti - la velocità, la distrazione, le mancate precedenze - o addirittura le asseconda, limitando autovelox, controlli e sanzioni. Una riforma che toglie autonomia a Sindaci e territori, che mina pericolosamente i tentativi di rendere la mobilità più sostenibile. Una riforma che fa assomigliare il codice della strada a un codice della strage annunciata".