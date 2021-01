Protesta contro limitazioni di Twitter a Libero: "Condannare censure, anche a Trump"

Martedì pomeriggio alcuni militanti di Lega Giovani Milano hanno protestato insieme al giornalista Fabio Rubini e al direttore di Libero Pietro Senaldi, sotto la sede del giornale in viale Majno, dopo che Twitter ne ha limitato temporaneamente l'account.

"I social devono essere delle piazze aperte al confronto, non delle casse di risonanza di una certa parte politica", si legge in una nota dei partecipanti all'iniziativa che hanno voluto condannare il gesto del social network definendolo "dittatoriale".

"Le censure a Libero, a Trump sono da condannare e devono essere un monito dello stra potere in mano ai proprietari dei social - ha affermato Francesco Giani, Coordinatore Lega Giovani Milano e capogruppo municipio 7 -. È il momento che la politica inizi a gestire seriamente i social network, perché non è normale che un giornale venga censurato, mentre dittatori possono twittare quello che vogliono!”.

Sulla vicenda si era espresso anche il governatore lombardo Attilio Fontana commentando: "La libertà di manifestare il proprio pensiero e la libertà di stampa sono valori non negoziabili e che mai, in uno stato democratico e di diritto, possono essere messi in discussione".

Non è ancora chiaro cosa avesse causato il blocco, anche se verosimilmente potrebbe essere scattato in automatico dopo una serie di segnalazioni arrivate dagli utenti. L'account non è stato comunque bannato, né cancellato: i lettori, proseguendo dopo il primo stop, potevano vedere tutti i post, anche se i gestori della pagina non riuscivano a pubblicarne di nuovi.

Il blocco temporaneo del quotidiano