"Di Milano si muore": ciclisti (e non solo) in strada per bloccare la città

La richiesta è una sola, sempre la stessa: "Basta morti". Giovedì 21 settembre, alle 19, a Milano si terrà una mega manifestazione organizzata dalle associazioni che promuovono la mobilità dolce. La decisione di scendere in strada, per l'ennesima volta, è arrivata dopo l'ultima tragedia sulle strade meneghine, che è avvenuta lunedì mattina nel quartiere Adriano, dove la 75enne "Nina" Pansini è stata travolta e uccisa da un camion dell'Amsa.

"'Di Milano si muore', Recitava così lo striscione mostrato il 19 luglio in una delle tante manifestazioni organizzate per protestare contro le troppe morti in strada. Veronica D’Incà, Cristina Scozia, Li Tianjiao, Alfina D’Amato, Francesca Quaglia, Angela Bisceglia, Federico Cafarella, Luciano Avigliano, Karl Nasr, Vassil Facchetti, Antonia Pansini sono solo alcune delle persone che hanno perso la vita mentre si spostavano per le strade di Milano quest’anno. Non si contano le vittime di incidenti tra mezzi motorizzati", si legge nella nota degli organizzatori.

"Prova a sostituirli con i nomi delle persone a te più care. Questa strage fa malissimo, ma può essere fermata, se le istituzioni la riconoscono con coraggio e responsabilità per quella che è: un’emergenza. La città deve fermarsi, per poi ripartire al ritmo giusto: quello delle persone, prima della velocità e del profitto ad ogni costo. Non possiamo più pagare con la vita", il loro appello. "Se il Comune non cambia Milano, se l’amministrazione non ascolta le persone, saremo noi a farci sentire con quattro flash mob in simultanea, e in sicurezza, sulle strisce pedonali", hanno garantito gli attivisti.

"Vogliamo una città a 30 km/h subito, sicura, e con strade scolastiche in ogni scuola, una città ciclabile dappertutto e per tutte le capacità, con lo stop alla tolleranza del parcheggio selvaggio e ripristino immediato delle domeniche a piedi per accompagnare il cambiamento", hanno concluso, ricordando che da inizio anno a Milano sono morte venti persone, tra cui otto pedoni e cinque ciclisti.

La protesta dovrebbe scattare poco prima delle 19, quando i manifestanti bloccheranno quattro punti nevralgici della città: Bastioni di Porta Nuova angolo via Solferino, viale Bianca Maria angolo via Mascagni, viale Beatrice d’Este angolo via Melegnano e corso di Porta Vercellina angolo Via Biffi. L'idea - si legge nella chiamata in piazza - è di percorrere "a piedi alcuni attraversamenti pedonali senza semafori e bloccare la città".