Perché in centro a Milano c'era una donna appesa a testa in giù

Alcuni, vestiti di nero, si sono seduti attorno a un tavolo a mangiare la bambola di un neonato. Altri, con gli abiti bianchi, hanno messo in scena il sacrificio, mentre una di loro è rimasta appesa a testa in giù, legata per le caviglie.

Protesta shock domenica in centro a Milano de "Le iene vegane", il gruppo di animalisti che da tempo si batte "per essere la voce di chi non ha voce". I manifestanti si sono ritrovati alle 16 in piazza Cordusio, pieno centro città, per esprimere il loro deciso no al "massacro di agnelli a Pasqua".

"Solo nel periodo pasquale ogni anno vengono macellati 300mila agnelli su un totale di oltre 2milioni all'anno", hanno spiegato i manifestanti. Loro stessi hanno iscenato un banchetto e hanno posizionato al centro del tavolo il corpo di un neonato umano "a simboleggiare che gli agnelli vengono macellati a soli 22 giorni". Una attivista si è poi appesa a testa in giù per raffigurare "il momento della morte", mentre altre due ragazze si sono stese sull'asfalto con la maglia bianca sporca di sangue.

Gli attivisti hanno anche mostrato ai passanti video che "testimoniano la pratica della separazione del figlio dalla madre" e hanno esposto il cartello: "Il tuo Dio ti dice che è giusto mangiare gli animali, sarebbe il caso di chiedere un secondo parere".

Foto - Un momento della protesta