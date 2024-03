La protesta degli insegnanti di sostegno a Milano

Gli insegnanti di sostegno protestano a Milano contro le nuove norme che li riguardano. Lunedì un gruppo di studenti del Tfa (Tirocinio Formativo Attivo) Sostegno presso l'Università Cattolica di ha manifestato fuori dagli edifici dell'istituzione, richiedendo l'abrogazione dell'Articolo 59 del Decreto Milleproroghe. Con striscioni e cartelloni colorati, gli studenti hanno espresso il loro sostegno alla causa, sostenendo l'unione dei docenti nella tutela del sostegno.

Questa manifestazione studentesca non si è limitata solo all'Università Cattolica di Milano. Gli studenti sono stati supportati da una rete di corsisti provenienti da diverse parti d'Italia, con proteste che si sono svolte anche davanti al ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma e in tutti gli atenei che ospitano corsi di abilitazione per insegnanti di sostegno. Questa solidarietà e cooperazione tra studenti provenienti da diverse università di tutto il paese evidenziano l'importanza e l'urgenza della questione.

L'Articolo 59 del Decreto Milleproroghe è stato oggetto di accese discussioni e controversie negli ultimi tempi, poiché implica una serie di provvedimenti che potrebbero avere un impatto significativo sulla qualità dell'istruzione e sulla tutela dei diritti degli studenti con disabilità. Lo slogan adottato, "un unico Impegno: docenti uniti alla tutela del sostegno", riflette il desiderio degli studenti di vedere un impegno condiviso da parte del corpo docente nell'assicurare un ambiente inclusivo e accessibile per tutti gli studenti, compresi quelli con bisogni educativi speciali.

La manifestazione alla Cattolica rappresenta un importante passo avanti nella difesa dei diritti degli studenti con disabilità e nell'affermazione del principio fondamentale dell'uguaglianza nell'istruzione. Gli studenti vogliono dimostrare la loro determinazione nel combattere per un sistema educativo che rispetti e valorizzi la diversità e l'inclusione.