A Milano gli studenti in protesta per le merendine

Studenti contro preside. Protesta mercoledì mattina al liceo musicale Carto Tenca di Milano, teatro del picchetto di alcuni studenti - non tutti -, che fermandosi davanti ai cancelli dell'istituto sui Bastioni di Porta Volta hanno voluto accendere le luci su alcuni problemi della scuola. Su tutti, secondo quanto denunciato dal collettivo autonomo Tenca, l'assenza di macchinette per le merendine nella struttura e di spazi in cui pranzare in attesa di tornare in aula per le lezioni del pomeriggio.

Gli stessi alunni hanno scritto una lettera al preside Mauro Agostino Donato Zeni, mettendo nero su bianco i motivi della loro protesta. "Ormai è dallo scorso anno che formalmente le sottoponiamo le varie problematiche della scuola, in particolare quello delle macchinette, una necessità primaria non solo per studenti e studentesse ma anche per prof e personale Ata", hanno rimarcato i ragazzi.

"Questo picchetto è stato organizzato per farle capire che, per chi vive la scuola giornalmente, avere le macchinette è una necessità", hanno ribadito i giovani manifestanti. E ancora: "Con questa azione politica le vogliamo richiedere formalmente di proclamare al più presto il bando per le macchinette e esigiamo che i distributori - hanno concluso - siano utilizzabili entro novembre 2022".

Stando a quanto appreso, pare che le macchinette siano momentaneamente assenti perché il contratto con la ditta fornitrice è scaduto durante il periodo covid ed è in attesa di essere rinnovato.