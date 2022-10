Gli studenti che non vogliono la settimana corta (e vogliono andare a scuola il sabato)

No alla settimana corta, sì al sabato. Gli studenti del liceo Volta di Milano si schierano, apertamente, contro l'idea della loro scuola di "cancellare" l'ultimo giorno di lezioni, per risparmiare sull'energia. Le ore perse, infatti, andrebbero spalmate sul resto della settimana, anche con ingressi anticipati, e questo potrebbe creare dei problemi agli allievi che arrivano da fuori città. A denunciarlo è il collettivo Volta, che in una nota ha voluto sottolineare anche l'atteggiamento - a suo dire anti democratico - della dirigenza scolastica.

"Da tempo il tema caldo nella nostra scuola è se istituire o meno la settimana corta. Sappiamo che nel nostro liceo la comunità studentesca è in larga maggioranza contraria, su 900 votanti il 70% è per tenere il sabato, anche perché c'è una fetta consistente di studenti che vivono nell'hinterland e nella periferia di Milano e impiegano molto tempo per andare e tornare", si legge nel comunicato delle ragazze e dei ragazzi. "Sappiamo che la presidenza vorrebbe istituire da molto tempo la settimana corta per risparmiare fondi, e quest'anno riceve anche più incentivi e pressioni dal ministero usando come argomentazione la crisi energetica, che secondo loro dobbiamo pagare noi studenti", hanno continuato dal collettivo.

"Ma il problema non si ferma qui. Se la settimana corta venisse approvata o meno con un referendum da tutta la comunità scolastica sarebbe effettivamente una decisione democratica. Invece la presidenza intende fare la votazione ufficiale con un consiglio di istituto nel quale sarebbe presente solo l'unica rappresentante degli studenti, dato che non ci è stato dato spazio per rielegeree i nuovi rappresentanti: la comunità studentesca quindi, composta da 1200 persone, avrebbe solo 1 voto nel Cdi. Invece la nostra presidenza ha deciso di agire in un altro modo, tutt'altro che democratico. Inoltre sono stati ignorati i sondaggi degli studenti - entrambi contro la settimana corta - e fatti votare tre volte i professori finché una risicata maggioranza ha votato per la settimana corta", il j'accuse degli studenti.



"Sappiamo che il Cdi non è un organo democratico, infatti i numeri sono fortemente sbilanciati, e una mozione voluta dai professori c'è molta più possibilità venga approvata che una voluta dagli studenti", hanno proseguito. Da qui la decisione di riunirsi giovedì mattina in assemblea fuori dalla scuola per discutere di "questo modus operandi e delle azioni da fare in conseguenza. Noi chiediamo - hanno concluso - una radicale modifica del sistema decisionale scolastico, tutt'altro che democratico".