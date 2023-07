Protesta contro il taglio della linea 73

No al taglio della 73. A dirlo sono i milanesi di ogni età che lunedì 3 luglio si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Marino per protestare contro la riduzione delle fermate della linea dell'autobus, decisa in occasione dell'apertura della M4 fino a San Babila. In consiglio comunale, intanto, si stava discutendo una mozione della Lega sulla questione dell'eliminazione della linea.

Dopo l'apertura delle nuove fermate della 'blu', la linea 73 rimarrà attiva solo tra Linate aeroporto e San Felicino. "Il taglio danneggia decine di migliaia di persone - è il commento del consigliere comunale Carlo Monguzzi (Europa Verde) -. Nella tratta 22 marzo-viale Corsica rimarrebbe il solo tram 27 proibitivo per persone in carrozzella, bimbi in carrozzina, anziani con difficoltà deambulatoria; da Novegro al centro ci sarebbe l'opzione autobus più metro, che però ha fermate distanti tra loro; da metà via Forlanini al centro città il nulla, se non 30 minuti di 88 fino a Rogoredo, e poi M3; per andare a parco Forlanini ci sarebbe solo l'auto".

"Il nuovo modello green: in auto al parco - continua sarcastico Monguzzi -. Viva la M4, ma è questo il modello di mobilità locale che offriamo ai nostri cittadini?". Tra i milanesi che hanno partecipato alla protesta molti hanno lamentato il numero eccessivo di mezzi che saranno costretti a utilizzare al posto della 73.