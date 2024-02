La nuova protesta al Severi Correnti (dopo l'occupazione): "Le scuole sono caserme"

Un presidio per "rompere la bufera mediatica e difendere le pratiche di autogestione", organizzato dal collettivo del liceo Severi-Correnti, si è tenuto mercoledì pomeriggio davanti alla sede dell'istituto, in via Alberti, che ha riportato danni per circa 70mila euro a seguito alla tre giorni di occupazione a fine gennaio. La manifestazione è stata indetta in contemporanea con il Consiglio d'Istituto straordinario che valuterà le sanzioni disciplinari per gli studenti occupanti, che potrebbero arrivare fino alla bocciatura come richiesto dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Alla protesta hanno partecipato circa una trentina tra studenti, ex studenti e membri di collettivi - tra cui alcuni rappresentanti del collettivo Lunga Marcia, del Centro Occupato Autogestito T28 e del collettivo Piovra -, che hanno esposto due striscioni, uno com la scritta "difendiamo le nostre lotte, diffondiamo le nostre pratiche, riprendiamoci i nostri spazi. Occupiamo tutto" e l'altro in sostegno del popolo palestinese "contro ogni guerra e colonialismo, sabotiamo l'invio di armi, organizziamoci. Blocchiamo tutto".

"Durante i giorni di occupazione una gran parte degli studenti ha vissuto a pieno la scuola, accettando il nuovo ruolo conferito a questo luogo: quello di spazio di libertà", hanno spiegato gli studenti organizzatori del presidio aggiungendo poi che l'occupazione ha anche avuto l'obiettivo di sostenere il popolo palestinese, perchè "nel nostro istituto nessun dipendente scolastico ha espresso in alcun modo solidarietà o sostegno a questa causa e anzi la preside ha ammonito gli studenti che il 10 ottobre avevano deciso di scioperare le lezioni sfilando in corteo per i corridoi della scuola per esprimere vicinanza alla resistenza palestinese".

Gli studenti - riporta Mianews - hanno poi ricordato "il presidio lanciato negli scorsi giorni dalla preside ai cancelli della scuola per 'manifestare' contro la mancanza del diritto all'istruzione durante le giornate di occupazione" che "ci ha fatto riflettere sulla cecità dell'apparato scolastico italiano che al posto di riflettere sulle istanze portate avanti dagli occupanti ha preferito mettersi in mostra davanti ai giornali".

I ragazzi hanno poi ricordato la richiesta da parte di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, di un'interrogazione parlamentare "per la presunta 'devastazione' della nostra scuola da parte degli occupanti" e hanno poi commentato la visita di lunedì scorso all'istituto da parte del ministro Valditara che "si è presentato nel nostro istituto e ha detto che a scuola c'è stata una guerriglia. Il tutto concludendo con la brillante proposta pedagogica di bocciare tutti gli occupanti".

"È chiaro come la classe dominante sia terrorizzata dalla ribellione giovanile che è la chiara risposta di chi come noi cresce in un mondo che non ha un futuro", ha spiegato un rappresentante del collettivo Lunga Marcia aggiungendo che "sarebbe da chiedersi come mai le occupazioni siano spesso accompagnate da atti vandalici. Le scuole stanno tornando ad essere caserme, abituando i ragazzi alla repressione".