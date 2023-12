Blitz pro Palestina alla Scala di Milano: striscioni e slogan

Una bandiera della pace e due striscioni con le scritte "Stop genocidio a Gaza" e "Stop bombing Gaza". È il blitz pro Palestina avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 dicembre, al termine della prova del concerto di Natale al Piermarini.

Gli attivisti che hanno protestato hanno lanciato anche un appello per la fine della guerra in Ucraina, ma anche in altri luoghi del mondo. "In questo momento - ha urlato un attivista - ci sono bombe che stanno colpendo nel mondo: a Gaza, in Ucraina, in Chad, in Congo, in Etiopia. E allora basta bombe, basta armamenti". La protesta ha sollevato diversi applausi.

Non è la prima volta che il teatro milanese diventa un luogo per messaggi politici. Durante la Prima dello scorso 7 dicembre un melomane, Marco Vizzardelli, urlò "Viva l'Italia antifascista" al termine dell'esecuzione dell'inno nazionale. L'uomo fu identificato dalla Digos.