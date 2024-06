Il presidio per chiedere la riapertura della piscina Scarioni a Milano

"Ora basta", questo lo slogan con il quale si è aperto il presidio per chiedere la riapertura della piscina Scarioni a Prato Centenaro, zona nord di Milano. Alla protesta, in largo San Dionigi, giovedì sera hanno assistito diversi consiglieri comunali e i membri del comitato 'Amici della piscina Scarioni'.

Quella del 2024 è un'altra estate senza la piscina Scarioni, in disuso da anni. E anche il progetto per la riqualificazione e la gestione del centro balneare presentato nel 2021 da una multinazionale spagnola è finito in niente. Così come nel vuoto è caduta la promessa di investire 17 milioni di euro per la struttura. "Non è possibile che a Milano un bene pubblico di questa importanza sia lasciato da sei anni in uno stato di così grave abbandono e degrado", si legge nel volantino che presentava l'iniziativa. Tra le proposte emerse durante il presidio, quella di un accordo con la vicina Università Bicocca, che potrebbe utilizzare per i suoi scopi la piscina e contemporaneamente metterla a disposizione della città.

"Nel 2019 si discuteva l'operazione Lido (con la stessa società, n.d.r.), e io dissi che, se avessimo affidato al privato il Lido, quell'operazione non si sarebbe fermata", ha detto Alessandro Giungi, consigliere comunale del Pd: "E infatti il Lido aprirà forse nel 2026, con costi per gli utenti molto superiori, e la stessa società privata spagnola avrebbe dovuto farsi carico della Scarioni. Queste operazioni di partenariato stanno diventando consuetudine. Credo sia un grosso errore, che nasce anche dalla mancata manutenzione che dovremmo praticare nei nostri impianti".

E di manutenzione ha parlato anche Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto: "se siamo arrivati a questo punto, nel quale sono necessari interventi molto forti dal punto di vista economico, è stato perché non abbiamo fatto la manutenzione ordinaria. Vale anche per le strade e le scuole. Il vero cambiamento è la manutenzione ordinaria, che non porta a tagli di nastro ma è la vera cosa che serve alla città. Questo è l'obiettivo, la cura della cosa pubblica, che viene sempre più a mancare".

Fedrighini ha anche rivelato di avere appreso giovedì stesso che la società spagnola ripresenterà un nuovo progetto per la Scarioni: "Se tutto va bene, si prospetta una nuova gara nella prossima primavera e poi 2 anni e mezzo di lavoro. Nel frattempo, occorre riutilizzare tutti gli spazi disponibili a uso pubblico e sociale".

L'obiettivo del comitato 'Amici della piscina Scarioni' è quello di arrivare a un investimento pubblico, direttamente da parte del Comune di Milano, per riqualificare l'impianto. Ne ha parlato anche Tommaso Gorini, capogruppo di Europa Verde, annunciando un ordine del giorno in tal senso.