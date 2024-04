Tagli del 70% ai fondi per le scuole civiche: studenti (e prof) in protesta fuori dal comune

Il grido d'aiuto è chiaro, d'impatto: "Scuole civiche, scuole di tutti. Il futuro è adesso". E il futuro ha una sola possibilità: la battaglia". Martedì 23 aprile le studentesse, gli studenti e i professori delle scuole civiche di Milano si ritroveranno fuori da palazzo Marino per protestare contro i tagli ai loro istituti.

L'appuntamento - a cui parteciperanno anche i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp - è alle 16 per protestare, si legge in una nota, contro i "tagli ai finanziamenti previsti per i prossimi due anni, che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa delle scuole". Le civiche sono in autogestione da una settimana e il presidio organizzato è solo una delle azioni che "stiamo predisponendo allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica", proseguono gli studenti.



Con la pubblicazione del "piano esecutivo di gestione" del Comune di Milano per il triennio 2024-2026, approvato dalla Giunta Comunale l’11 gennaio 2024, è stato definito il seguente quadro di finanziamenti, chiariscono gli studenti: 6milioni e 890mila euro per il 2024, -20% rispetto al 2023, 5milioni e 390mila euro per il 2025, - 38% rispetto al 2023, 2milioni 390mila per il 2026, -72% rispetto al 2023". "Sforbiciate" che - denunciano le ragazze e i ragazzi - rischiano di lasciare al palo le scuole civiche.

Nelle scorse ore gli studenti delle civiche hanno anche lanciato una provocazione social pubblicando una serie di immagini, false, di monumenti e strade di Milano con le scritte "la città è malata" e "considerateci". "Noi non vandalizziamo l’arte e la cultura. Noi vogliamo preservarle e tramandarle. Con questi tagli imposti dal Comune, però, il futuro si prospetta ben diverso", hanno poi spiegato sui loro canali social.