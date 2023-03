Perché fuori dalla Statale a Milano c'era un assorbente gigante

"Incazzate" e non per "colpa" del ciclo. Blitz martedì nel chiostro dell'università Statale di Milano degli "Studenti Indipendenti Statale - Link", che hanno protestato per chiedere che per le studentesse dell'ateneo vengano previsti assorbenti gratis.

I manifestanti hanno esposto cartelli come "Siamo incazzate ma non abbiamo il ciclo" e "una donna spende circa 500 euro all'anno per assorbenti, pillola e antidolorifici" e hanno poi lasciato davanti all'ingresso un assorbente gigante per ricordare che "il ciclo non è un lusso". "Invitiamo nuovamente i membri del consiglio d'amministrazione ad approvare la distribuzione degli assorbenti gratuiti, forti delle quasi mille firme a supporto della proposta, che abbiamo raggiunto in pochissimi giorni. Il ciclo non è un privilegio e non è un lusso. Vogliamo gli assorbenti gratuiti", hanno poi scritto sui social dalla lista studentesca.

Dall'università - dove si trovano distributori con gli assorbenti a 20 centesimi - è però arrivato un nulla di fatto. La questione, infatti, era ordine del giorno ma il Cda ha rinviato la decisione. Una decisione che invece è già diventata realtà al liceo Parini, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata la "tampon box": scatole di cartone con all'interno assorbenti disponibili gratuitamente per tutti.