Dopo le ciclabili a Milano arrivano le strisce pedonali umane

In prima battuta erano state le piste ciclabili (e l'iniziativa è stata ripetuta alcune volte), domenica 26 febbraio a Milano sarà il turno delle strisce pedonali umane. L'obiettivo è sempre uno solo: sensibilizzare chi si muove in macchina, moto e scooter che la strada non è solo dei mezzi a motore, ma deve essere condivisa con pedoni e ciclisti. L'iniziativa si svolgerà alle 15 ai Bastioni di Porta Volta ed è stata organizzata da Fiab Ciclobby Milano e Legambici (costola di Legambiente), parteciperanno anche Cittadini per l’aria, Genitori antismog e Sai che puoi.

"Il flash mob 'strisce pedonali umane' – spiegano i promotori - è organizzato in tutta Italia: a Milano, noi scenderemo in strada per chiedere al comune di proteggere l’utenza debole, a partire da chi si muove a piedi e si trova spesso ad attraversare la strada senza il dovuto rispetto da parte di chi è alla guida di un automobile e rischiando anche dei seri incidenti". Non solo un flash mob, gli organizzatori chiederanno al municipio anche azioni concrete per trasformare Milano in 'Città 30' entro il 1 gennaio 2024, idea promossa dal consiglio comunale lo scorso 9 gennaio ma che per diventare operativa deve essere sviluppata da palazzo Marino attraverso un vero e proprio piano.

Nel concreto la protesta si svolgerà in questi termini: gli attivisti si disporranno nei pressi dell'attraversamento pedonale e quando una persona a piedi dovrà attraversare si disporranno in una fila indiana a ridosso delle strisce "per proteggere ed aiutare i pedoni che si troveranno ad attraversare in quel tratto", hanno puntualizzato gli organizzatori.