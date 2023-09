Blitz degli studenti all'incontro col ministro in Bicocca: "Servono stanze"

Gli studenti della Bicocca su tutte le furie protestano contro il blocco dei fondi del Pnrr che sarebbero dovuti servire agli alloggi studenteschi. La manifestazione è avvenuta durante l’evento Innovaction for impact, organizzato proprio dall’università con l’intento di fare un bilancio del primo anno di lavoro del Musa, il progetto che vuole trasformare l’area metropolitana di Milano in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana. “Bernini ti hanno scippato? 600 mln li ha presi il privato”, recita così lo striscione che è stato esposto da alcuni studenti durante, non a caso, l’intervento di Alessandra Gallone, consigliera della ministra dell’università Anna Maria Bernini, che ha risposto: “Non sono spariti, non vi preoccupate. Vi garantisco che i fondi arriveranno”, liquidando la bagarre.

“L’Italia non ha ricevuto i fondi Pnrr che erano stati previsti per la costruzione di nuovi studentati perché il governo non ha dimostrato di aver realizzato i 7.500 nuovi posti letto richiesti, che dovevano essere creati da soggetti privati. Le risorse sono andate ai privati che le hanno utilizzate per comprare immobili dove esistevano già delle residenze, non creando quindi nuovi posti letto”, spiegano gli studenti.

A intervenire sull’argomento anche il sindaco di Milano, Beppe Sala che assicura massima attenzione sul tema promettendo la convocazione di un nuovo tavolo di confronto con studenti e rettori delle università. “Io credo che le grandi città possano concedere volumetrie anche in eccesso rispetto a quelle che ci sono nei nostri piani. Se chi costruisce lascia al comune una parte di appartamenti, che il comune dedica agli affitti calmierati per studenti”, afferma il primo cittadino sottolineando il proprio sostegno alla causa “Una promessa è stata fatta”.

Intanto gli studenti non si fermano e proseguono con le proteste organizzate del “movimento dell’abitare”: il prossimo appuntamento è previsto il 16 e 17 settembre davanti al Politecnico.