Gli attivisti per il clima bloccano la Tangenziale di Milano

Un blitz in Tangenziale Est a Milano con l'obiettivo di bloccare il traffico in città per protestare per il clima e l'ambiente. Gli attivisti di Ultima generazione sono entrati in azione nella mattina di venerdì 10 giugno, come avevano annunciato in una nota. Anche se con la consapevolezza che la loro azione li porterà per alcune ore in questura per essere segnalati e identificati, come rivelato a MilanoToday da uno dei ragazzi prima di scendere in strada.

"Torneremo a Milano, dove, in concomitanza con due azioni sia a Padova che a Massa Carrara, bloccheremo il traffico per porre nuovamente l’attenzione sulle nostre richieste, che in tempi di guerra diventano ancor più rilevanti data l’interconnessione tra i combustibili fossili e la durata del conflitto in Ucraina", le parole degli organizzatori prima dell'azione. Il punto della protesta non era noto fino al mattino stesso, al momento del blitz (dietro a Cascina Gobba) si è scoperto che l'obiettivo era quello di bloccare uno dei principali accessi alla città.

"Il governo - le parole di Michele Giuli, tra i promotori della campagna - ha sottoscritto dei patti europei di aumento delle rinnovabili al 2030 e recentemente sta raccontando sempre di più di fare delle scelte virtuose. Eppure, i dati recentemente raccolti da Legambiente mostrano che, di questo passo, l'Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146, impiegando ben 124 anni in più del previsto. Il governo sta tradendo le aspettative delle persone e sta mentendo loro con la complicità di tutti i maggiori media".

Le azioni di Ultima Generazione continueranno finché il governo Draghi non prenderà in considerazione la richiesta di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e di cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale; e la richiesta di procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20GW nell'anno corrente, e a creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili.