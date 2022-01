Ancora proteste davanti all'Unes: "Reintegrate 50 operai licenziati"

Ancora un presidio davanti all'Unes. Ancora lavoratori in protesta per dire no ai licenziamenti di quasi 50 operai da parte della cooperativa Lgd operante nei magazzini della catena di supermercati Unes attraverso il subappalto di Brivio e Viganò Logistics srl. Questa volta, mercoledì 12 gennaio, accade davanti al punto vendita di Gorgonzola, hinterland nord est di Milano.

Proteste per i licenziamenti

"Abbiamo tempo per fermare i licenziamenti dei lavoratori", si legge in una nota del Sì Cobas, alla guida dell'iniziativa. Presidi, ma anche scioperi e veri e propri blocchi delle merci (con momenti di tensione con le forze dell'ordine), fanno seguito all'annuncio della coop, con piattaforme logistiche a Truccazzano, Vimodrone e Pozzuolo Martesana, di licenziare 49 persone.

La decisione di lasciare a casa gli operai, aveva scritto la coop nei mesi scorsi, era "arrivata a valle di uno stato di agitazione proclamato su presunte irregolarità, poi cadute alla verifica dei fatti". "Lgd - aveva invece affermato Sì Cobas dopo l'annuncio dei licenziamenti - ha finto di trattare con il Sì Cobas in una mediazione della Prefettura per il rientro dei lavoratori, ma alla fine ha posto la condizione inaccettabile che si autoaccusassero di avere fatto una lotta 'sproporzionata' e quindi di avere inferto danni sproporzionati all'azienda".

"Lgd vuole eliminare il Sì Cobas - sostiene il sindacato - per imporre lo sfruttamento che già c'è a Vimodrone, sempre al magazzino Unes, con il lavoro a cottimo e l'accondiscendenza della Cisl per aumentare i suoi profitti". "Unes Supermercati - aveva precisato la società attiva nella grande distribuzione in una nota - non ha alcun rapporto con i manifestanti o con i lavoratori che protestano contro i licenziamenti, dipendenti della cooperativa subappaltata da Brivio e Viganò Logistics srl, partner logistico di Unes Supermercati".