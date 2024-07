La protesta dei ghisa dopo il Pride: "Agenti senza acqua né tempo per andare in bagno"

I ghisa alzano la voce. Gli agenti della polizia locale hanno protestato con il comandante Marco Ciacci e con il suo vice Enrico Bufano per le condizioni in cui sono stati costretti a effettuare il loro servizio durante l'ultimo Pride di sabato scorso. A farsi portavoce dei vigili è stato il sindacato Sulpl, con il segretario Daniele Vincini che ha gridato: "Ora è il momento di dire veramente basta". "Sabato 29 giugno 2023, caldo soffocante, gli agenti della polizia locale sono impegnati sui blocchi istituiti per la manifestazione Pride e fin qui tutto normale. Sennonché, dopo quasi tutto il turno di viabilità, con gli autoveicoli uno sull’altro con i conducenti che indirizzano improperi a chi gli dice che non può passare, ancora una volta abbiamo constatato che diversi operatori non hanno ricevuto uno straccio di cambio neanche per i bisogni fisiologici o per un bicchiere d’acqua", il j'accuse della sigla.

"Esattamente come i cani abbandonati in autostrada. Ma se per questi ultimi esistono campagne di sensibilizzazione e finanche articoli del codice penale che puniscono questo comportamento, per gli operatori della polizia locale di Milano silenzio assoluto, salvo lapidarli poi per qualche comportamento scorretto, sostituendosi anzitempo alla giustizia ordinaria", prosegue la nota. "Se la Polizia Locale non ha forze a sufficienza per organizzare questi servizi, sarà il caso, come in altre occasioni, di richiedere l’intervento di pattuglie delle forze dell'ordine a ordinamento statale. Oppure, se chi organizza questi servizi è persona inadeguata, cosa che appare del tutto evidente, che venga immediatamente sostituita, prima che tutto quanto descritto abbia a ripetersi, senza se e senza ma", ha continuato Vincini.

"Siamo stufi di essere trattati come robot alla bisogna e il comando non deve confidare nel fatto che i colleghi, dopo qualche mugugno iniziale, poi lascino perdere di lamentarsi per paura o perché sanno essere solo una perdita di tempo. Le manifestazioni, come quella descritta, sono programmate, ne consegue quindi, che la prossima volta in assenza di cambi e in presenza di impellenze, gli operatori si sposteranno dal presidio per assolvere le necessità umane, ed a orario, lasceranno il posto. Confidiamo nel recepimento di quanto lamentato, e - ha concluso il Sulpl - restiamo in attesa di una convocazione del comando per la soluzione di questo drammatico disservizio".