La protesta dei giovani di Fridays fo Future per l'aumento dei biglietti Trenord

"Mentre nel resto d'Europa i governi incentivano i trasporti pubblici locali, tagliando le tariffe o garantendone la gratuità a cittadine e cittadini, qui a Milano aumentano i prezzi dei treni e del trasporto extraurbano e si discute di fare lo stesso con quello urbano". A dirlo sono i ragazzi di Fridays fo Future meneghini commentando gli imminenti rincari del servizio di trasporto pubblico locale in Lombardia e soprattutto nel capoluogo. Per questo i giovani attivisti annunciano che "da venerdì 2 settembre fino allo Sciopero Globale per il Clima del 23 settembre", saranno "tutti i venerdì alle ore 17.30 in Piazza dei Mercanti" per presentare e discutere la loro "agenda per il clima".

Le attiviste e gli attivisti tornano quindi in piazza per "continuare a chiedere ai leader delle forze politiche di mettere le persone e il clima prima dei profitti". Durante l'estate hanno elaborato "proposte indispensabili per la politica italiana, un piano necessario ma non sufficiente da applicare subito per iniziare a dare una risposta alla crisi climatica e sociale nel nostro paese".

"Nonostante non sia più possibile negare la portata della crisi climatica, governi e grandi multinazionali non sembrano comprendere realmente la necessità di cambiamento." dichiara Cecilia Fiacco di Fridays For Future Milano. "Nel nostro paese i partiti che si confrontano alle elezioni non stanno centrando il bersaglio, fanno tante promesse ma non rispondono seriamente ai problemi più urgenti: crisi climatica, disuguaglianze, aumento di bollette e inflazione, salari bassi e lavoro insicuro, accoglienza, disparità. Promettono di occuparsi di un fantomatico 'domani', mentre la crisi imperversa già oggi".

"I temi dell'agenda sono trasversali, ma vanno tutti nella direzione della giustizia climatica e sociale e della partecipazione attiva della cittadinanza nella lotta all'emergenza clima", spiega un altro attivista di FFF Milano. "L'agenda rivendica trasporti pubblici efficienti e gratuiti, comunità energetiche da energia rinnovabile, salari dignitosi e riduzione dell'orario di lavoro, edilizia ecologica e popolare, acqua pubblica e tanto altro. E spiega anche con quali fondi portare avanti le riforme necessarie".