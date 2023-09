Tornano le tende davanti al Politecnico contro il caro affitti

Torna la protesta con le tende davanti al Politecnico di Milano. Si ?'alza la voce' contro il caro affitti in città dove i prezzi per le stanze singole o doppie non accennano a diminuire.

In piazza Leonardo Da Vinci, una ventina di persone, tra cui Ilaria Lamera, la prima studentessa che in primavera passò diverse notti sotto le stelle contro il caro affitti, si sono riunite nel prato intorno alle 17.30. La ragione è che "non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati", come ha spiegato la pioniera del movimento di protesta.

Mentre una decina di tende sono state montate davanti all'ateneo, Giovanni Colombo di Rete della Conoscenza racconta che la decisione di tornare è stata "quasi spontanea" perché dopo due mesi di protesta, "i prezzi su Milano rimangono irraggiungibili". L'obiettivo è quello di "mandare un messaggio alla città e alla politica. Andare avanti così non è più accettabile".

Nei prossimi giorni, per il fine settimana, in programma un'assemblea nazionale che coinvolgerà un centinaio di persone provenienti anche da fuori Milano. "È il momento di organizzarsi tutti insieme e di mandare un segnale. Il governo ha una grandissima responsabilità che è quella di tornare a garantire il nostro diritto a futuro". Dopo un incontro che sarà aperto al pubblico e alla stampa sabato mattina, i lavori inizieranno nel pomeriggio. Come sottolinea Bea del movimento 'Tende in piazza', una delle richieste è quella "di investire sul pubblico con residenze per studenti a prezzi calmierati".

Illaria Lamera e l'incontro con la rettrice

Ilaria Lamera, originaria della provincia di Bergamo, iscritta a Ingegneria ambientale, a maggio aveva riferito di avere visitato molti appartamenti in città, ma per una stanza singola la richiesta era solitamente dai 700 euro in su, oltre alle spese, e quando finalmente ha trovato (per qualche mese) una singola a 600 euro ha deciso di far scattare la protesta, montando una tenda davanti al Politecnico, sostenuta dalla lista universitaria 'Terna sinistrorsa' e aiutata da alcuni ragazzi che 'fanno la guardia' di notte.

La rettrice Donatella Sciuto l'aveva incontrata. Poi aveva riferito di sostenere la battaglia della 'sua' studentessa, aggiungendo che "deve fare l'università chi ha voglia di studiare, non solo chi se lo può permettere". Secondo la rettrice del Politecnico, prima del covid i proprietari di casa puntavano agli affitti brevi solo per la settimana del Salone del Mobile e poco altro, mentre ora lo ritengono sempre conveniente, e questo peggiora la situazione per gli studenti. Il Politecnico sta rispondendo con 2mila posti letto nelle residenze a settembre 2023, che aumenteranno di 250 posti nel 2024 e di ulteriori 500 posti nel 2026, ma ovviamente "per costruirli - aveva affermato Sciuto - ci vogliono tempo e soldi. Facciamo la nostra parte, ma è poco", rispetto a quasi 48mila iscritti al 'Poli' di cui un terzo dall'estero. Di qui la speranza che si trovi "il modo di calmierare il mercato".