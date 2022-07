Palazzo Marino vuole aumentare la sicurezza dei cantieri in vista delle Olimpiadi

Prevedere nei bandi di gara relativi ad appalti o concessioni di opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e per quelle finanziate con il Pnrr che le società partecipanti comunichino il nominativo del titolare delle aziende; promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri; garantire contratti regolari secondo il Ccln per i dipendenti delle imprese che si aggiudicheranno le gare d’appalto; monitorare in maniera puntuale i luoghi di lavoro per verificare che le disposizioni di legge siano rispettate.

Sono questi i punti salienti del “Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture” siglato martedì. Le linee guida erano state approvate nel corso dell’ultima seduta di Giunta, in una delibera a firma degli assessori Alessia Cappello (Politiche del Lavoro), Pierfrancesco Maran (Lavori pubblici), Giancarlo Tancredi (Rigenerazione Urbana). Il protocollo prevede la collaborazione tra la prefettura e il Comune di Milano, Città metropolitana, Comune di Monza, Ispettorato Territoriale del lavoro, Ats di Milano, Cciaa di Milano, Anci Lombardia, Cassa Edile, Aler Milano, Associazioni di categoria edili, commerciali e artigianali e organizzazioni sindacali in modo da ottimizzare le sinergie operative e inter-istituzionali.

“La sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri è una nostra priorità - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore ai Lavori Pubblici -. Grazie a questa intesa proseguiamo l’impegno di Milano su questi temi e sul contrasto ad ogni tipo di infiltrazione mafiosa in vista delle gare d’appalto per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.

Per l’assessora alle Politiche del lavoro Alessia Cappello “con la firma di questo Protocollo, una delle azioni centrali del Patto per il Lavoro vede la luce. Nel capitolo ‘Milano, città del buon lavoro’ - ha detto - i pilastri sono proprio la tutela dei lavoratori, il rispetto dei contratti collettivi, la legalità negli appalti e nelle opere. Nel percorso virtuoso che ha sempre visto il mio Assessorato lavorare proficuamente con associazioni di categoria, sindacati e Prefettura, dal protocollo Expo a quello più recente su M4, ora si inserisce questo nuovo accordo. Ulteriore e concreto passo nella realizzazione del Patto”.

Il protocollo per la sicurezza sul lavoro

Il protocollo sarà un unico documento organico costituito dall’aggiornamento dei precedenti protocolli siglati e prevede iniziative finalizzate a: