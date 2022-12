In Lombardia naufraga il progetto dello psicologo di base

Bocciato il disegno legge che puntava a istituire la figura dello psicologo di base in Lombardia. Il progetto naugrafa contro lo scoglio della commissione bilancio che lo respinge sostenendo che alla Regione mancherebbero i fondi. Firmato dal consigliere regionale e capogruppo di Azione-Italia Viva-Lombardia Civica 3.0, Niccolò Carretta, il piano, approvato all'unanimità in commissione sanità, avrebbe voluto garantire ai lombardi le cure necessarie alla propria salute mentale.

La commissione ha motivato la bocciatura affermando che non spetterebbe alla Regione creare questa nuova figura professionale, bensì allo Stato. E per questo non sarebbe possibile attingere al fondo sanitario per finanziarne l'istituzione. Il disegno di legge avrebbe voluto far fronte all'incremento del bisogno psicologico emerso con il periodo pandemico. Numerosi studi indicano infatti un generale aumento del disagio emotivo, con stati ansioso-depressivi, isolamento, ritiro sociale e condotte a rischio. Particolarmente in pericolo, sono i più giovani, che hanno dovuto rinunciare a passaggi importanti della loro crescita psico-sociale nel periodo delle restrizioni.

Il progetto aveva avuto il via libera dalla commissione sanità nella mattinata di mercoledì 30 novembre, ma questo primo passo non è valso a nulla dopo la bocciatura della commissione bilancio. I bisogni dei lombardi in materia di salute mentale restano così senza risposta. I firmatari del disegno però non si sono ancora del tutto arresi. "Io voglio sperare - ha detto Carretta in un video su Facebook - che si possa recuperare in tempi rapidissimi con una nuova convocazione delle commissioni sanità e bilancio così da poter approvare, come premesso (la proposta, ndr) entro Natale. Se così non fosse spenderò ogni momento che mi separa dalla fine della legislatura per raccontare a tutti i lombardi quello che è successo e chi ha affossato questo disegno di legge, che serve disperatamente per dare una risposta concreta a migliaia di cittadini lombardi".