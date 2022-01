In Lombardia ci sarà lo psicologo di base, gratis

I lombardi avranno lo psicologo di base. Martedì il consiglio regionale ha infatti approvato la mozione depositata dal consigliere regionale Niccolò Carretta, in quota Azione, che chiedeva la creazione di questo servizio negli ospedali.

"C'è davvero tanta felicità e tanto orgoglio. Ho lavorato, in queste settimane, per portare in aula un testo equilibrato, basato sui dati e sulle evidenze, un testo chiaro e mirato al benessere delle tante, anzi, tantissime persone, ragazzi e bambini che hanno patito e stanno soffrendo soprattutto in questo periodo di pandemia", ha commentato il consigliere.

“Sono fiero di aver dato avvio ad un percorso preciso, che vedrà l’introduzione della figura dello psicologo di base all’interno dei servizi offerti dalla sanità pubblica regionale: una figura accessibile a tutti, gratuita, territoriale e di fiducia al servizio della nostra regione all’interno delle case della comunità". La palla, dopo l'approvazione, passerà alla giunta - ma si tratterà solo di un passaggio tecnico, necessario - che dovrà stabilire le modalità e le regole per attuare il provvedimento del consiglio.

"Confido – ha proseguito Carretta - in una rapida messa a terra del progetto, un ampio e serio coinvolgimento dell'ordine degli psicologi lombardi, che ringrazio per il supporto di queste ore, ma anche una precisa analisi dei dati che regione ha già: in poche parole, serve che questo impegno sia preso sul serio e predisposto con misure che mirino a rendere questo servizio strutturale, utile e conosciuto all'interno della nostra sanità pubblica".