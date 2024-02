"La carota", ecco la nuova pubblicità Esselunga

Esselunga ha annunciato il secondo sequel de “la Pesca”, discusso spot andato in onda a settembre 2023. La pubblicità, intitolata “La carota”, verrà trasmessa nella serata di lunedì 5 febbraio.

Arianna, la giovane ragazza protagonista del racconto, manifesta il suo desiderio di indipendenza ma incontra un’iniziale resistenza nel senso di protezione di suo padre. Un ruolo fondamentale è affidato alla musica con il brano del cantautore genovese Gino Paoli e di Beppe Vessicchio dal titolo “Ti lascio una canzone”.

"La campagna Non c’è una spesa che non sia importante avviata lo scorso autunno con lo spot dal titolo La Pesca e proseguita a Natale con La Noce, rappresenta per noi un elemento di grande novità perché mette al centro le persone con i loro gesti d’amore quotidiani - spiega Roberto Selva, direttore marketing e comunicazione di Esselunga -. Questo terzo appuntamento vuole anche essere un omaggio alla Liguria e alla città di Genova dove abbiamo aperto il primo negozio nel 2020. Ma il tributo a questo meraviglioso territorio passa anche attraverso la musica poiché abbiamo scelto un autore che, insieme a tutta la scuola genovese, ha fatto la storia della musica italiana".

Lo spot sarà visibile in televisione fino al 10 febbraio, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al 12 febbraio 2024 e sarà trasmesso in occasione del Festival di Sanremo. È prodotto da Indiana Productions su un’idea dell’agenzia creativa Small (la stessa agenzia che aveva prodotto ("La Pesca"). La