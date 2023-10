"Se torni da me, ti intesto tutto": il misterioso cartellone in centro a Milano

Una donna bionda, in lingerie, distesa sul bancone di un bar: Maria, almeno così dovrebbe essere. E un messaggio per lei, pieno d'amore e di promesse, firmato da Gastone: il suo amore, almeno così sembra. Sono loro i protagonisti di un misterioso cartellone apparso nei giorni scorsi su uno spazio pubblicitario in galleria Santa Radegonda, in pieno centro a Milano, a due passi da piazza del Duomo.

Il poster è chiaro, chiarissimo: "Maria, non importa cosa dicono i miei figli. Ho trent'anni più di te, ma sono trent'anni di saggezza che posso offrirti. Se torni da me, ti intesto tutto", si legge. Con la firma, "Gastone". Il cartellone ha destato, inevitabilmente, la curiosità di chiunque sia passato in zona ed è diventato virale sui social, con l'hashtag #mariagastone, tra chi auspica una riunificazione della coppia e chi si propone per il ruolo di Maria.

Stando a quanto appreso, però, sembra che l'amore c'entri poco. Si tratterebbe infatti di un'azione di guerrilla marketing per il lancio di una nuova canzone di una cantante al momento rimasta ancora nell'ombra. Di sicuro più di Gastone e della sua Maria.