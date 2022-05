La pubblicità che invita a salire le scale per perdere peso: è polemica

Vuoi perdere peso? Sali le scale e brucia 12 calorie. E' il messaggio, in estrema sintesi, apparso sulle scale della stazione ferroviaria di Milano Centrale: gradino dopo gradino, le frasi rivolte a chi sta salendo suonano come un 'incitamento' a dimagrire facendo le scale.

"Vuoi perdere peso? La prima sfida è salire a piedi. Inizia da qui", recitano i messaggi. E, alla fine, quello che sembra un 'traguardo': "Complimenti! Ha bruciato 12 calorie". A qualcuno potrà essere sembrato un messaggio salutista, ma ha fatto infuriare altri, che non esitano a parlare di 'body shaming', letteralmente 'giudizio del corpo', soprattutto per la presenza del riferimento alla perdita di peso. Si presume, cioè, che il messaggio sia rivolto massimamente alle persone obese.

Altre critiche pongono l'accento sul fatto che la perdita di peso non è necessariamente legata alla 'pigrizia', dunque non conta nulla 'invitare' a salire le scale per perdere calorie. Qualcuno, poi, potrebbe anche avere alcuni problemi per i quali gli/le è impossibile o molto difficile salire le scale. Insomma, una campagna criticata su vari fronti. Che, per la cronaca, non ha nulla a che vedere con le pubbliche istituzioni. E', infatti, una campagna commerciale per pubblicizzare capsule per la perdita di peso.