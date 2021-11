"La cosa più bella di Roma è il treno per Milano": il cartellone (maxi come la polemica)

"La cosa più bella di Roma è il treno per Milano". Così recita la frase comparsa su un maxi striscione in via Torino, che ha fatto scoppiare un'accesa polemica sui social.

Ribaltando l'ultracitato detto pro Capitale - secondo cui l'unica cosa degna di nota del capoluogo lombardo sarebbe appunto la stazione, dove si può prendere il treno per tornare a Roma - il cartellone afferma proprio il contrario, riuscendo a provocare una pioggia di commenti che si sono moltiplicati a profusione sotto ai post comparsi sui social con l'immagine del cartellone. A firmare la discussa campagna pubblicitaria - che qualche milanese ha definito come una giusta (e necessaria) vendetta - è Omio, sito web tedesco per la comparazione e prenotazione di viaggi, attivo in 15 Paesi e con oltre 300 dipendenti.

(Il cartellone comparso a Roma)

C'è già chi parla di discriminazioni, ma in realtà la piattaforma ha elaborato anche una versione del claim anti Milano, che è comparsa proprio a Roma: "Vai a Milano, fai il grano, fattura. Poi però torna a ripijate con una carbonara". La provocazione, quindi, lungi da riguardare soltanto gli abitanti della città eterna colpisce anche i milanesi, alimentando l'antichissima e sempre viva rivalità tra le due città. E quindi riuscendo a ottenere l'obiettivo più importante per qualsiasi campagna pubblicitaria: far parlare di sé rimbalzando di bocca in bocca.