Ambrogino d'Oro a Pucci, Albiani: "Una gran porcata"

È polemica sulla nomina di Pucci all’Ambrogino d’Oro. Il comico milanese verrà insignito della massima onorificenza conferita dal comune di Milano, ma il web (e non solo) si sta scagliando in una battaglia social contro la decisione considerata da tanti scorretta. A dire la sua anche Michele Albiani, consigliere comunale e attivista Lgbtq+ che su Facebook ha esordito “L’Ambrogino d’Oro a Pucci è una gran porcata. Punto”. A infastidire i siparietti del comico con offese alle donne e alle minoranze. Indimenticati dai social i suoi post con le fotografie della segretaria del Pd Elly Schlein conditi con insulti sull’aspetto estetico. E, poi, la battuta omofoba rivolta all’influencer Tommaso Zorzi.

A commentare la notizia anche Luca Paladini, consigliere regionale, che scrive su Facebook: “Il tema non è se tale Andrea Pucci sia di destra o di sinistra. Il tema è che usa il sessismo, la misoginia, l'omofobia come strumenti per ‘provare’ a divertire il pubblico”. Ha poi sottolineato il potere di veto detenuto dal sindaco di Milano, per cui ha deciso “di scrivere personalmente a Beppe Sala per chiedergli di esercitarlo”.

Dal canto suo, anche Sala, interrogato a margine di un evento, ha commentato: "La delega al Consiglio per gli Ambrogini d'oro nasce all'epoca della sindacatura del mio amico Albertini. E' stata data al Consiglio per rinforzare il ruolo del Consiglio. Essendo data al Consiglio, automaticamente vuol dire che la si dà ai partiti e vuol dire che ogni anno è una trattativa tra i partiti". E sul diritto di veto citato dai più afferma che si tratta di "un potere ostativo, che non ho mai dovuto esercitare, tra l'altro, sugli Ambrogini d'oro. Osservo e partecipo nel mio ruolo istituzionale e, anche di affetto, per l'amor del cielo, al 7 dicembre".

Il comico ha pubblicato un reel dove si esibisce in un balletto con un messaggio: “Mi è appena stato comunicato che verrò premiato il 7 dicembre con l’Ambrogino d’Oro, un’onorificenza per me, che amo la mia città e sempre la sosterrò, un premio culturale molto prestigioso, onorato. Grazie a colei che mi ha proposto e sostenuto, l’onorevole Silvia Sardone”, la leghista, infatti, ha subito ricondiviso il messaggio. Sardone ha anche aggiunto: "Non mi risulta che l’ambrogino d’oro sia un riconoscimento che vada dato solo a chi è di sinistra, ricordo ai compagni sommessamente che Milano non è un circolo dell’Unità".