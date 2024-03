I milanesi che tolgono l’immondizia nel quartiere dove vivono

Guanti da lavoro in mano e sacchetti dell’immondizia. Così alcuni residenti hanno ripulito il tratto tra i civici 1 e 23 di via Fabio Filzi a Milano (zona Stazione Centrale) nella mattinata di sabato 16 marzo. Una giornata di "sensibilizzazione sul rispetto degli spazi condivisi e dell’ambiente" che ha visto la mobilitazione di oltre 40 volontari di diverse associazioni e realtà aggregative del quartiere e in particolare da Associazione Real Baires, Atr Associazioni Albergatori Confesercenti Milano e dal Coordinamento Comitati Milanesi.

Durante l’evento un’attenzione particolare è stata dedicata alla raccolta di rifiuti e di mozziconi di sigaretta abbandonati, dai marciapiedi e dalle aree verdi. “L’obiettivo di questi eventi di cura degli spazi comuni è quello di creare degli esempi virtuosi, attraverso un’azione dal basso che si ispira ad una cultura del fare, di rendere il cittadino protagonista nella lotta contro il degrado e rispettoso degli spazi condivisi e del proprio quartiere”, hanno spiegato gli organizzatori.

“Questi eventi di clean-up - hanno puntualizzato i volontari - sono risposte concrete al desiderio di collaborazione lanciato dai quartieri che aiutano il cittadino a diventare parte attiva nella riconquista della propria via e lo rieducano al rispetto della propria città. Preludio di future iniziative in questo quartiere".