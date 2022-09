C'è un macchinario che toglie la plastica dal Naviglio Martesana

Un sistema per la pulizia delle acque è stato installato sul Navigli Martesana a Milano tra via Melchiorre Gioia e via Tirano. Si tratta di "River cleaning", macchinario galleggiante sperimentale che dovrebbe raccogliere tutti i detriti fluttuanti.

Il sistema è costituito da tre elementi essenziali. Il primo è un traliccio sopraelevato costituito da un cavo in acciaio che, estendendosi da una sponda all’altra, ha la funzione di ancorare i dispositivi di setacciamento. Una serie di ‘giranti galleggianti’ del diametro di 110 cm in materiale plastico, che spostano i rifiuti galleggianti verso il punto di accumulo. Un box per la raccolta dei rifiuti. Il sistema non disturba la fauna, non consuma elettricità, richiede poca manutenzione ed è operativo 24 ore su 24, garantendo la capacità di intercettare l’85% dei rifiuti presenti nei corsi d’acqua", si legge in una nota di palazzo Marino.

River Cleaning è un progetto italiano, attivo nella blue economy e pensato per ridurre l’inquinamento di mari e oceani da rifiuti plastici. L’80% circa della plastica in mare proviene infatti dai fiumi, rendendo questa forma di inquinamento non più trascurabile: si stima che entro il 2040 circa 30 milioni di tonnellate di plastica finiranno nelle acque ogni anno, più del doppio di quelle attuali.