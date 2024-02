Il quartiere di Milano che sarà ripulito dai rifiuti dai volontari

Gilet giallo addosso, guanti e ramazze in mano, tutto per dare decoro e togliere la spazzatura che, a causa di persone incivili, si accumula a margine della strada, ma anche per socializzare con i vicini. È quello che hanno organizzato i volontari de “Gli angeli del bello” per la giornata di sabato 3 febbraio.

L’appuntamento è alle 9 in punto in viaPaolo Sarpi. Tutti rifiuti raccolti saranno differenziati e consegnati ad Amsa che procederà a riciclarli.