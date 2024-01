Le tre strade di Milano che saranno ripulite dai volontari

Due mattinate interamente dedicate a altrettanti quartieri di Milano. Due azioni (organizzate dai volontari) per dare decoro e togliere la spazzatura che, a causa di persone incivili, si accumula a margine della strada, ma anche per socializzare con i vicini. È quello che hanno organizzato i volontari de “Gli angeli del bello” per le giornate di sabato e domenica 28 gennaio.

Sabato l’appuntamento è a Bruzzano presso il parco gioco di via Fontanelli dove verranno raccolti i rifiuti tra le 8.30 e le 12.30. Dalle 10 alle 13, invece, altri volontari ripuliranno piazza Aspromonte.

Domenica 28 gennaio dalle 9 alle 13 verrà data nuova dignità all’area attorno a via Paolo Sarpi. Per tutti gli appuntamenti bisogna arrivare “armati” di guanti e sacchetti della spazzatura.