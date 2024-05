I comuni di Milano che verranno puliti dai volontari

Un pool di volontari pulirà 100 comuni della Lombardia in occasione della Giornata del verde pulito, che cade domenica 12 maggio. Per tutto il weekend i volontari si occuperanno delle aree verdi e delle strade per ridare nuova vita rimuovendo i rifiuti. La manifestazione verrà inaugurata dall'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, sabato 11 maggio alla 9 presso il Lido Galeazzi di Sirmione, Brescia. "Vogliamo coinvolgere i cittadini invitandoli a realizzare azioni di pulizia in alcune aree del loro territorio nell'ottica di difendere il bene comune", ha detto Maione.

I comuni coinvolti

Tra i 100 comuni lombardi coinvolti nell'iniziativa, 16 sono nell'area metropolitana di Milano: Arese, Bareggio, Busto Garolfo, Castano Primo, Corbetta, Cusano Milanino, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Lainate, Nerviano, Noviglio, Pogliano Milanese, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino. Inoltre, cinque comuni aderenti al Plis del Parco della Collina di San Colombano parteciperanno, tra cui San Colombano al Lambro.

L'iniziativa comprende anche una call fotografica per i comuni. Verranno premiati gli scatti che coglieranno al meglio lo spirito del progetto, veicolando il messaggio in maniera creativa. Per partecipare è sufficiente inviare una foto della giornata tramite l'apposito form della Regione. Le foto verranno pubblicate per essere votate.