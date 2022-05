I genitori dei bimbi della scuola "costretti" a pulire Porta Venezia

Hanno indossato i guanti, preso in mano scope e canne dell'acqua e portato un po' di ordine e pulizia. Hanno restituito dignità al loro quartiere. È successo nei giorni scorsi in zona porta Venezia a Milano dove alcuni genitori della scuola primaria Casati hanno lavato un marciapiede di via Tadino che versava in pessime condizioni.

"La situazione in via Lecco, Panfilo Castaldi, Tadino, Lazzaro Palazzi, Vittorio Veneto, insomma in tutta la zona del 'Lazzaretto' continua ad essere critica - ha tuonato in una nota Marco Cagnolati, consigliere del municipio 3 di Forza Italia -. Il problema della 'movida' come alcuni la chiamano non consente ai residenti di riposare la notte e la mattina le strade sono sporche, pieni di rifiuti, bottiglie, tracce di vomito ed escrementi, insomma in una situazione dal punto di vista igienico sanitario non accettabile".

"Da una parte ringrazio i residenti per l’attenzione encomiabile che dimostrano alla zona in cui abitano e che frequentano - ha aggiunto Cagnolati -. Tuttavia trovo che questo sia inaccettabile. Non trovo giusto che a causa del non essere in grado di garantire i servizi i cittadini debbano agire direttamente, esponendosi in prima persona, di tasca propria, in considerazione del fatto che, come tutti gli altri residenti della nostra città, pagano le tasse per avere servizi che attualmente non sono adeguati".