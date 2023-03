Cambia il trasporto tra Pavia e Milano: nuove linee e orari

Nuove linee e modifiche a linee esistenti di pullman tra il Pavese e Milano. Le ha annunciate Autoguidovie, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti con il capoluogo lombardo. Sono stati anche aggiornati gli orari, in base ai tempi effettivi di percorrenza. Le novità saranno introdotte a partire dal 6 marzo.

La novità principale è l'introduzione della linea 194, Landriano-Romolo, con capolinea alla stazione del passante e della metropolitana (M2). La linea accoglierà i passeggeri delle 94, 97 e 155, ma non ci sarà alcun trasbordo da fare: i passeggeri rimarranno a bordo dello stesso bus, a cui verrà cambiato il codice di linea.

La 94 (che finora connetteva Pavia con Landriano e Romolo) si limiterà quindi a Pavia-Landriano, mentre la 155 (finora Belgioioso-Landriano-Famagosta) si muoverà su Belgioioso-Landriano. Così la linea 97, tra Pieve Porto Morone e Landriano. Le corse della nuova 194 saranno dirette (saltando le fermate di Locate Triulzi e Opera, ad eccezione di Opera Noverasco che verrà effettuata) e locali.

Secondo Autoguidovie, l'attivazione della linea 194 in questa porzione di territorio avrà ricadute positive in termini di mobilità: una frequenza di passaggio regolare e un incremento del numero di corse dirette negli orari di punta da/per Milano, che avranno come capolinea o partenza Milano Romolo FS/M2. Saranno poi aggiornati tutti gli orari sulla base dei tempi di percorrenza, anche con la creazione di quadri orari integrati tra le linee 94, 97, 155, 194, in modo tale da fornire indicazioni complete e chiare alle persone, le quali riusciranno a gestire con maggiore precisione i propri spostamenti e a sincronizzarsi con i passaggi degli autobus.

Sempre dal 6 marzo, la linea 175 sarà divisa in due. Le corse locali saranno ora denominate con la linea 176, quelle dirette ancora con lla linea 175.