Il pullman sospeso per i profughi dall'Ucraina

Un pullman sospeso per donare un passaggio sicuro verso l'Italia a chi ha bisogno di scappare dall'Ucraina. L'iniziativa si chiama "Carovana milanese contro la guerra" ed è stata lanciata da diverse realtà e movimenti milanesi, le stesse realtà che avevano ideato il tampone sospeso dedicato, in pandemia covid, ai cittadini più vulnerabili. Si tratta di un gesto concreto di solidarietà a chi scappa dal conflitto, "indipendentemente dalla nazionalità", tiene a precisare il comunicato stampa, "nell'ottica del mutuo soccorso popolare e dell'auto organizzazione dal basso". Per il passaggio servono circa 100 euro a passeggero ma, naturalmente, si può donare quello che si vuole o si può.

Giovedì 31 marzo, alcuni pullman carichi di beni di prima necessità frutto di donazioni partiranno da Milano per recarsi al confine tra Slovacchia e Ucraina. Qui il materiale raccolto in Italia sarà scaricato e consegnato a volontari del posto, e si passerà alla fase due del viaggio: l’accoglienza. I profughi che vorranno raggiungere Milano saliranno sul pullman, senza distinzione di provenienza o colore della pelle. Una volta arrivati a Milano, i rifugiati saranno ospitati per alcuni giorni nelle strutture messe a disposizione da alcuni spazi sociali milanesi. Poi verranno accolti nei luoghi individuati dalle istituzioni: per questo è stato chiesto di attivare un tavolo in prefettura.

"La rete, convinta che solo la giustizia sociale, la cooperazione e un deciso sentimento di internazionalismo possano garantire la pace ai popoli, vuole essere una mano tesa a chi, in territorio di scontro, sta subendo gli effetti di efferate violenze", si legge nel comunicato: "Pensiamo che il semplice appello alla sensibilità e disponibilità del privato sociale milanese rischi di non essere sufficiente nel protrarsi della guerra. Ribadendo la contrarietà alla guerra, la Carovana si schiera a sostegno delle vittime, condannate a un doloroso e gigantesco esodo oggi e a un futuro incerto domani". Della rete fanno parte Camera del non lavoro | ADL Cobas, Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, Ri-make, RiMaflow, Rete Fuori mercato, Casa Sherwood Onlus, La Fabbrica Onlus, Arci Grossoni, Casa del Popolo di Novate Milanese, Ya Basta Milano, Casa Loca, Collettivo Kasciavit, Macao, Gruppo Porti Aperti, insieme a singol? attivist?.

Per contribuire

Per sostenere la 'Carovana' si possono effettuare donazioni economiche. L'iban è IT04Q0538701615000042206319, intestato a ADL Cobas Lombardia, con causale 'Carovana contro la guerra'. Oppure si può partecipare al crowdfunding su Produzioni dal basso (https://www.produzionidalbasso.com/project/carovana-milanese-contro-la-guerra-1/).

I punti di raccolta sono in via Volta 22 (lun-ven 16-19, presso ADL Cobas), via Assietta 32 (lun-ven 10-15, domenica 27 marzo tutto il giorno, presso Arci Grossoni), via del Volga 4 (giovedì h 16-19, domenica h 10.30-14.30, presso Ri-Make), via Bonfanti 1, Novate Milanese (lunedì, mercoledì e domenica h 16-19, venerdì h 10-14, presso la Casa del popolo) e via Verri 15, Trezzano sul Naviglio (dal lunedì al venerdì h 9-12 e 14-17, presso Ri-Maflow).

Che cosa viene raccolto: