Trenord dice che ci sono meno ritardi (e i ricavi raddoppieranno in 10 anni)

Tre ore di audizione in commissione trasporti, al Pirellone, per Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, che ha relazionato sullo stato dei trasporti ferroviari in Lombardia e sulle prospettive di sviluppo. Gli indicatori su guasti, ritardi e puntualità sono in miglioramento. In particolare, la puntualità media è salita dal 78% del 2018 all'85% del primo semestre del 2023, mentre le soppressioni giornaliere, che erano 68 nel 2022, sono ora 57 di cui, stando all'ad, oltre la metà riconducibili a problemi all'infrastruttura, dunque non a Trenord.

"Questi risultati - ha commentato Piuri - sono il frutto dell’entrata in servizio dei nuovi treni acquistati dalla Regione. A oggi sui 222 previsti ne sono in linea 111 oltre ai 9 attivi sulle linee transfrontaliere Tilo. Entro l’anno ne entreranno in servizio altri 37. A programma concluso l’età media dei convogli della flotta Trenord scenderà a dagli attuali 15 a 10 anni". E comincia a essere riassorbito il calo di passeggeri dovuto alla pandemia Covid: rispetto al 2019, ora i passeggeri sono il 15% in meno. Ma cresce notevolmente l'utenza turistica nei weekend.

I lavori per il triennio

Rfi e Ferrovienord, nei prossimi tre anni, interverranno con lavori sulla rete, per aumentare la frequenza di alcune linee. Tra questi lavori, Piuri ha citato il quadruplicamento della Rho-Gallarate e il potenziamento di varie linee: Rogoredo-Pavia, Mantova-Cremona-Codogno, Albairate-Abbiategrasso-Vigevano-Mortara, Seveso-Meda, Bergamo-Ponte San Pietro. E saranno elettrificate le linee Como-Lecco e Monza-Molteno. Si attendono poi due linee nuove: Malpensa (Terminal 2)-Gallarate, per portare l'alta velocità in aeroporto, e Bergamo-Orio al Serio, per collegare via treno lo scalo orobico. Con questi investimenti, l'offerta crescerà di un milione di treni per chilometro all'anno nei prossimi 10 anni. Saliranno quindi sia i passeggeri (da 203 a 274 milioni all'anno) sia i ricavi (da 350 milioni previsti nel 2023 a 502 milioni nel 2028 e 644 milioni nel 2033).

I vigilantes (e chi li paga)

Dalle opposizioni alcuni dubbi sull'indagine di gradimento (per Martina Sassoli, di Lombardia Migliore, l'utenza è critica verso l'azienda) e sugli indicatori, che per Pietro Bussolati del Partito democratico sono negativi se rapportati a prima del 2018. Massimo Vizzardi (Azione-Italia Viva) ha introdotto il tema della recente notizia sull'adeguamento all'inflazione dei biglietti del trasporto pubblico locale: adeguamento che potrebbe portare all'aumento del prezzo dei biglietti. Nicola di Marco (5 Stelle) ha chiesto che venga ripristinato il servizio di vigilantes privati per aumentare la percezione di sicurezza nelle stazioni e sui treni.

Dalla maggioranza, il leghista Alessandro Corbetta ha richiamato il tema della sicurezza. L'ad di Trenord ha però replicato che il costo dei vigilantes sarebbe direttamente in capo a Regione Lombardia, perché il personale di Trenord non può occuparsi di ordine pubblico. Un altro leghista, l'ex sindaco di Vigevano Andrea Sala, ha lamentato che, al momento, viene potenziata la linea Albairate-Abbiategrasso, e ha chiesto che vengano effettuati simili lavori anche per la tratta successiva, per Vigevano e Mortara, non appena ci saranno fondi disponibili.

L'assessore dopo la lettera di fuoco

Tutti aspettavano il commento dell'assessore ai trasporti Franco Lucente (Fratelli d'Italia), che nei giorni scorsi aveva inviato ai vertici di Trenord una lettera di fuoco. "Tutti i dati illustrati dai vertici aziendali e relativi ai primi mesi del 2023 sono positivi: certo, vi sono delle criticità e nessuno vuole nasconderle. In tal senso va interpretata la mia lettera dei giorni scorsi, strumentalizzata da alcune parti politiche. Il mio vuole essere un contributo costruttivo", ha affermato Lucente in commissione.

La lettera conteneva accenti durissimi. Lucente si dichiarava "dispiaciuto per il servizio offerto ai lombardi", poi citava i vari guasti ai treni e i disagi (con proteste) dei pendolari. Parlava di una situazione che "non è più sostenibile" e chiedeva "uno sforzo in più" all'azienda, per mettere fine una volta per tutte a "guasti e complessità tecniche". "È evidente - metteva in guardia i vertici di Trenord l'assessore - che il rapporto di fiducia debba essere connotato da una reciproca soddisfazione, legata ai risultati ottenuti".

Pd: "Da Trenord visione troppo ottimista"

Secondo Emilio Del Bono e Simone Negri del Partito democratico, l'assessore Lucente e la dirigenza di Trenord "offrono una visione idilliaca e molto ottimistica del servizio ferroviario regionale", mentre i dati "che loro stessi forniscono dicono che il quadro è peggiorato negli ultimi cinque o sei anni e che i viaggiatori di un quarto delle linee danno un voto insufficiente".

Il Pd sottolinea anche che "il servizio costa di più agli utenti, con biglietti e abbonamenti più cari dell'8% in due anni, e ai cittadini, perché il nuovo contratto di servizio costerà quasi 100 milioni in più ogni anno". Un costo giustificato dall'azienda e dall'assessorato perché, con i lavori di potenziamento di varie linee, verranno garantiti 10 milioni di chilometri di servizio in più con un aumento di corse, passeggeri e ricavi. Per il Pd, "previsione irrealistica nel breve periodo, perché le nuove opere infrastrutturali non saranno pronte prima del 2027, dunque prima del 2028 non ci sarà alcun aumento dei passeggeri. Alla Lombardia - concludono Del Bono e Negri - serve una nuova politica del trasporto pubblico che la giunta Fontana non è in grado di mettere in campo, a partire dalle scelte strategiche, che oggi non vediamo, volte a migliorare il servizio e aumentare il numero di passeggeri".

Fdi: "Lontani da perfezione ma ottimo lavoro"

Tutt'altra visione quella di Fratelli d'Italia, il partito a cui appartiene anche l'assessore Lucente. Per Christian Garavaglia e Marco Bestetti, "il livello del servizio reso da Trenord ai pendolari milanesi e lombardi cresce in termini qualitativi, benché ci siano ancora margini di miglioramento utili a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi e adeguati alle elevate aspettative di una Regione come la Lombardia". Fdi sottolinea che "il servizio reso da Trenord supera l'intera offerta di trasporto garantita complessivamente da Piemonte, Emilia Romagna e Veneto", e la puntualità sta aumentando, mentre sono in calo i guasti e viene costantemente riammodernata la flotta. "Siamo ancora lontani da un’ideale perfezione, ma apprezziamo molto il lavoro di questi mesi dell’assessore Franco Lucente e di Trenord per migliorare la qualità del servizio e consolidare il positivo trend avviato", commentano Garavaglia e Bestetti.