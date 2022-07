Le Pussy Riot a Milano l'11 settembre contro la guerra

Le Pussy Riot, celebre collettivo femminile (e femminista) russo noto per le prese di posizione contro Putin, si esibiranno a Milano l'11 settembre per l'unica data italiana del tour europeo contro la guerra che il loro paese sta conducendo contro l'Ucraina. Tour partito da Berlino e con diverse tappe già calendarizzate in tutta Europa.

La leader del gruppo, nonché l'attivista più celebre, è Maria Alyokhina, che aveva condotto il primo 'raid' nel 2012 all'interno della cattedrale di Mosca per denunciare le elezioni presidenziali truccate, in un periodo in cui in Russia si erano svolte accese manifestazioni antiputiniane. Fu il primo dei processi e delle condanne. Alyokhina attualmente si trova fuori dalla Russia per motivi di sicurezza.

Nel tour, le Pussy Riot mettono in scena uno spettacolo di teatro, musica e danza tratto dal libro 'Riot Days' scritto proprio da Alyokhina e tradotto e pubblicato in tutto il mondo.