La guerra risveglia le coscienze dei giovani anche a Milano: il caso Put in Peace

"La giovinezza, che possedete, non fa calcoli, è generosa: sfruttatela". Niente meglio di questa citazione di Chiara Lubich riassume lo spirito delle azioni intraprese da Umberto Cofini, Fabrizio Spucches, Andreana Ferri e Francesco Perruccio. I primi tre hanno lanciato con un tempismo solare una pagina Instagram dedicata a raccogliere opere di vari artisti a favore della pace in Ucraina, Put In Peace; il quarto è invece partito con Umberto e Fabrizio da Milano verso Sighet Marma?iei, cittadina al confine tra la Romania e la martoriata terra di Kiev, per dare una mano come potevano. Basti pensare che, dopo un fine settimana, due di loro sono tornati a casa accompagnando una mamma appena conosciuta che scappava dalla guerra con una figlia di 23 anni e un figlio di 14.

Non è un caso allora che la frase in questione sia stata pronunciata da una donna come Lubich, premiata dall'Unesco per l'Educazione alla pace nel 1996 o dal Consiglio d'Europa nel 1998 per l'impegno nel campo dei Diritti umani. Così come non è un caso che Cofini, Spucches, Ferri e Perruccio, benché non privi di esperienza, nella loro giovinezza abbiano saputo trovare uno spazio libero per una generosità senza calcoli né tornaconti particolari. Come hanno fatto per esempio con un'asta lanciata su Catawiki con tutte le opere donate dai diversi artisti che Put In Peace è riuscito a raccogliere: ben 84 pezzi venduti all'asta per oltre 20mila euro. Denaro destinato alla Fondazione Cesvi che aiuta i profughi ucraini in Ungheria, a Záhony, e in Romania, a Sighet.

E proprio a partire da quella piccola città di poco più di 40mila teste che il 29enne Cofini, padovano residente a Milano, comincia a raccontare a MilanoToday com'è iniziato tutto. "Sostanzialmente - ricostruisce - in questa cittadina c'è la dogana romena da una parte. Poi c'è un fiume. E dall'altro lato c'è la dogana ucraina. In mezzo c'è un ponte, molto stretto e lungo, drammatico: dal quale arrivano a piedi i profughi in fuga dalla guerra. Alcuni sono in viaggio da un giorno ma tanti viaggiano da molto tempo. Noi - ricorda - siamo arrivati lì per una scelta di pancia".

Dall'inizio della guerra russa in Ucraina si respira un'aria di grande apprensione anche in Italia. Sui social, in strada, ovunque. E dove altro se non nell'arte il luogo migliore per dare sfogo alle proprie emozioni. "Io - ricostruisce minuziosamente Cofini, art director di professione - avevo fatto una bandiera con scritto pace il 14 febbraio; Andrenana, che fa la fotografa, aveva fatto una foto con alcune mascherine insanguinate. Vedendo i nostri lavori, Spucches, anche lui fotografo, propone a entrambi di fare un profilo per raccogliere questo tipo di lavori". E così, nel giro di pochi messaggi, parte tutto. E Put in Peace - nome geniale proposto dalla 30enne Andreana - comincia a coinvolgere molti artisti velocemente. Con la stessa rapidità con cui raccolgono foto, disegni e dipinti, i ragazzi decidono di andare al confine tra l'Ucraina e la Romania per dare una mano. È Spucches, catanese 35enne, anche lui ormai adottato dalla Madonnina, a prendere l'iniziativa: "Io partirei", dice. E tanto basta perché a lui si uniscano gli amici Cofini e Perruccio.